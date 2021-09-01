Улан-Удэ, 1 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ подготовлено 17 пунктов временного размещения (ПВР) людей из-за сложной паводковой ситуации на 610 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, две из них разместились на базе детских лагерей, 15 — в гостиницах и хостелах.

Администрация Улан-Удэ Пункт временного размещения на базе детского лагеря «Родник» в Улан-Удэ

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По словам мэра города Игоря Шутенкова, в случае прихода «большой воды» граждан из пострадавших территорий эвакуируют в пункты сбора, откуда их доставят в эвакопункты.

«Мы в городе предусмотрели 17 пунктов. С гостиницами договорились на 536 койкомест. Здесь в лагере «Родник» в нашем пункте уже жили люди, которые пострадали от пожаров», — отметил он.

На входа на территорию ПВР будет установлена палатка, где у людей будут брать экспресс-тесты на COVID-19. Здесь также создан запас антисептических средств, масок и перчаток. Горячим питанием эвакуированных будет обеспечивать Комбинат школьного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, Селенга за минувшие сутки поднялась ещё на 17 см и вышла на пойму. Службы города приведены в режим готовности.