Вашингтон, 1 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. «План трансформации Украины», в который входит свыше 80 проектов на общую сумму $277 млрд, представил в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — сказал он.

Также пресс-служба уточняет, что в документе говорится о том, что развитие Украины будет проходить в качестве «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».

Кроме этого, Зеленский указал, что в плане заложены амбициозные цели в вопросе развития человеческого капитала, а также обеспечения «зеленой» трансформации и энергетической безопасности Украины.

«Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций», — добавил украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обсудить с американским президентом Джо Байденомвопросы безопасности, войны и экономики.