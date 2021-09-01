Пенза, 1 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 234 новых случая инфицирования коронавирусом. Соответствующие данные публикует 1 сентября общероссийский оперативный штаб.

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Всего по области с начала пандемии подтверждено 63 764 заражения. Выздоровели за все время 52 253 ковид-пациента, за сутки — 372 человека. Скончались от COVID-19 всего 2178 жителей, в том числе за последние 24 часа — 19 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за минувшую неделю (23 — 29 августа) умерли 114 человек. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

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