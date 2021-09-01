Иркутск, 1 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Приангарье переболевшие и привитые от COVID-19 могут помочь средне‑ и тяжелобольным пациентам с коронавирусом. Для этого нужно сдать плазму, сообщает 1 сентября региональный минздрав.

Yarregion.ru Забор крови на плазму

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В регионе открылись несколько пунктов сдачи плазмы.

«Плазму, содержащую вируснейтрализующие антитела, используют для этиотропного лечения больных COVID-19. Эта плазма в обязательном порядке подвергается патогенредукции, поэтому риск инфицирования пациентов исключен», — пояснил главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.

По его словам, перед процедурой вам нужно зарегистрироваться и пройти осмотр врача. Сдача плазмы проходит примерно 40−50 минут. Средний объем забора плазмы — от 300 до 600 миллилитров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 1 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4562 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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