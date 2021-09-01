Красноярск, 1 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Новый учебный год в Красноярском крае начался для почти 650 тысяч школьников, дошкольников и студентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в краевом министерстве образования.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

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В регионе открылись более 1000 школ. Впервые за парты сели 39,6 тысячи первоклассников. Торжественные линейки прошли для 361 тысячи школьников. Также новый учебный год начался для 153,7 тысячи дошкольников, 70 тысяч студентов вузов, 64,9 тысячи студентов колледжей и техникумов.

Напомним, торжественные мероприятия проходят с учётом эпидемиологических требований.