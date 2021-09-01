Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. К исполнению обязанностей главы администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону приступил Андрей Косенко, кандидатуру которого в августе 2021 года утвердили депутаты муниципального парламента. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«31 августа глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал распоряжение о назначении на должность главы администрации Железнодорожного района Андрея Косенко», — уточнили в администрации.

34-летний чиновник в администрацию Ростова-на-Дону пришёл в июне 2009 года. За эти годы он замещал различные должности, пройдя путь от специалиста первой категории до начальника отдела по делам молодёжи. Последние 1,5 года она замещал должность заместителя главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону.