Кемерово, 1 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области откроют первый в России отраслевой медицинский центр опережающей профессиональной подготовки. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв — Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

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«Кузбасский медицинский колледж — это динамично развивающееся учебное заведение. Он получил президентский грант на создание отраслевого центра опережающей профессиональной подготовки. По условиям гранта средства поступят только в 2024 году. Однако мы приняли решение уже в этом году запустить программу по строительству центра, который станет первым отраслевым в России, финансирование будет выделено из регионального бюджета», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По официальным данным, 1 сентября к обучению приступили 955 ребят.