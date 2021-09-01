Кострома, 1 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Муниципальная спортивная школа №6 в Костроме выплатит матери едва не утонувшего на занятиях ребёнка 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Такое решение вынес Димитровский районный суд.

Gradkostroma.ru Бассейн спортивной школы

Инцидент с 11-летним мальчиком произошёл 2 сентября 2020 года. В этот день юный костромич пришёл в школу на первое занятие, его проводила 72-летний тренер. Для балансировки женщина подложила спину ребёнка дощечку, позволяющую держаться на плаву. В какой-то момент подросток потерял равновесие и ушёл под воду, пробыв там около 5 минут. В это время тренер говорила по личному телефону, общалась с коллегами и убирала спортивный инвентарь. Мальчик впал в кому, его здоровью был причинён тяжкий вред. Врачам удалось вернуть юного костромича к нормальному состоянию, его выписали из больницы. Однако мать мальчика решила обратиться в суд.

Изначально костромичка просила суд о компенсации в 900 тысяч рублей. Истица указала, что испытала страх и сильные душевные переживания, ей пришлось взять больничный лист для ухода за сыном и потратить средства на его лечение.

В процессе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению. По его условиям учреждение выплатит костромичке 350 тысяч рублей до конца 2021 года. Кроме этого, школа взяла обязательство бесплатно обучить мальчика плаванию и предоставить ему возможность заниматься в бассейне вместе с семьёй по выходным. Истец согласилась на это, указав, что ребёнок не воспринял случившееся как трагедию и полон решимости научиться плавать.

Напомним, что ранее суд установил вину тренера в происшествии и приговорил её к ограничению свободы сроком на 1 год. Приговор был пересмотрен в вышестоящем суде, но оставлен без изменения.