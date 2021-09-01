Ставрополь, 1 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. На Ставрополье вынесен приговор бывшему министру экономического развития Валерию Сизову. Его признали виновным в мошенничестве, заключавшемся в хищении 2,6 млн рублей, выделенных на реконструкцию пожарной части в городе Минеральные Воды.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

По приговору суда Сизову назначили наказание в виде 2,6 года лишения свободы условно, помимо этого, он заплатит штраф в сумме 500 тыс. рублей, пишет NewsTracker.

Напомним, в должности министра Сизов проработал всего около трех лет, начиная с 2017 года. В 2019 году он ушел в отставку и занялся бизнесом.

Ранее был вынесен приговор бывшему начальнику ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Александру Иваницкому за взятку в размере 3,5 млн рублей от компании «Стройсервис». Дело экс-министра Валерия Сизова было выделено в отдельное производство при расследовании преступления, совершенного Иваницким.

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