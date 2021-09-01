Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Владивостоке, которое проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», заявил, что мог бы быть экспертом в области юриспруденции, экономики и политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Глава государства сказал школьникам, что имеет юридическое образование.

«Это базовое образование. Я учился в университете пять лет. У нас был очень хороший педагогический и профессорско-преподавательский состав. Можно только гордиться теми людьми, которые нам преподавали. В этом смысле я в той или иной степени могу считать себя специалистом. Защищался все-таки», — уточнил Путин.

Также российский лидер добавил, что может считаться экспертом и в области экономики, которой он «занимается практически каждый день», защитил работу на тему «Воспроизводство минерально-сырьевой базы».

«Это чрезвычайно важная вещь для нашей экономики. Здесь я в целом тоже могу считать себя экспертом и специалистом», — отметил Путин.

По его словам, по вопросам политики он мог бы «говорить так, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин рассказал школьникам во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября во Владивостоке на примере своей семьи, какими качествами должен обладать настоящий друг.

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