Казань, 1 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 1 сентября лабораторно подтверждены 25 511 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 46 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровел 22 301 ковид-пациент, скончались 682 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 46 человек, количество летальных исходов возросло на шесть.

Госпитализировали за прошлый день 14 заболевших, 32 человека лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 22 носителя вируса, пятеро проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области подтверждено 465 новых случаев заражения коронавирусом, всего на 1 сентября зарегистрировали 119 026 случаев заражения, выздоровели 103 025 пациентов.

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