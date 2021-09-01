Троицкий район, Челябинская область, 1 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Причиной произошедшего возле села Травянка в Челябинской области крупного природного пожара стало то, что участок земли сельскохозяйственного назначения не был обработан. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Земля

Пожар возник 6 августа и площадь его достигла 8 га. Потушить огонь удалось лишь на третьи сутки. Оказалось, что в районе участка не было минерализованной полосы и противопожарной опашки.

Общая площадь участка составляет почти 1,8 тыс. га. Его арендует один из бизнесменов. В отношении него завели дело по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение обязанностей по улучшению земель и охране почв. Теперь ему могут назначить штраф в размере от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.