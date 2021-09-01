Страсбург, Франция, , 11:53 — REGNUM Тбилиси не мог претендовать на финансовую помощь Евросоюза, так как правительство Грузии не выполнило необходимых требований. Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон в соцсети Twitter.

Виола фон Крамон Heinrich Böll Stiftung

Она прокомментировала заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который 31 августа сообщил, что Тбилиси не намерен получать помощь от ЕС в виде кредита на сумму €75 млн.

«Вы не могли отказаться от того, что не имели права получить», — обратилась Крамон к грузинскому правительству.

Евродепутат выразила сожаление, что власти Грузии не провели судебную и избирательную реформы, как было ранее обещано. Она также заявила, что поддерживает грузинский народ.

Напомним, 31 августа Гарибашвили заявил, что Тбилиси отказывается от кредита, который Евросоюза планировал предоставить в рамках финансовой помощи. Глава правительства отметил, что в связи с улучшением экономического положения страны было решено снижать долговую нагрузку на госбюджет.

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