Москва, 1 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле и августе признан нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Федор Смолов

Отмечается, что за Смолова единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

В первых шести матчах сезона Смолов забил шесть голов. В настоящее время он возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ.

Напомним, в январе 2018 года Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара». В составе «железнодорожников» он дважды выиграл Кубок России.

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