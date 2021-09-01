Смолов признан лучшим футболистом РПЛ в июле и августе
Москва, 1 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле и августе признан нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба лиги.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Федор Смолов
Отмечается, что за Смолова единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
В первых шести матчах сезона Смолов забил шесть голов. В настоящее время он возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ.
Напомним, в январе 2018 года Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара». В составе «железнодорожников» он дважды выиграл Кубок России.
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