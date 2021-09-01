1 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Манипулятор и спиритист, который раньше рекомендовал украинцам заманивать российские танки во дворы и поливать их кипятком, взялся за национальное самоопределение: «Русь – это мы… русы, русины». Соцсети ответили советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу

Светлана Шаповалова, , 12:33 — REGNUM Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, предложившего сменить название страны на Русь-Украину, широко обсуждают в интернете. Тысячи комментариев появились в сети после того, как свой вариант названия «незалежной» предложила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

Илья Репин. Два украинских крестьянина. 1880

«Мария, почему по старой доброй украинской традиции этому чуду не запрещен въезд на «вражескую» территорию? Или — цирк должен гастролировать?» — иронизирует Валентин Хайруллин.

Не обошлось без рифмованных строчек Виктора Радченко:

«Кручусь, мечусь, дерусь,тружусь, пока гожусь,решусь, пусть ошибусь —проснусь, орусь — укрусь!В суть тайны терминов внедрюсь:ну вот, сплошная врусь.Я к старым фолиантам потянусьи в мир реальностей вернусь»

«Укрусь» — это аббревиатура называется, а не хамство… Хамство — это кричалки бандеровцев на «параде», — замечает Наталья Горбунова.

«Столько мы все слышали о том, что народ Украины свободолюбивый. Так почему люди это унижение терпят от своих «представителей»? Это же абсолютное мракобесие. Только ещё и очень обидное и опасное для многонациональной страны», — замечает сама Мария Захарова в комментариях.

«Русины — это отдельная народность. Скажите ему об этом. А то опять неудобно потом получится», — отмечает Jess Nata.

Русины в воскресный день. Галиция, 1920

«Не жилец эта страна. Они развалятся, стремясь на запад. Запад позабирает назад свои прежние территории… А народ, который такой неповторимый и уникальный, начнёт причислять себя то к русским, то к атлантам, то к инопланетянам… Потому что то, во что они превратились, невыносимо даже им самим», — замечает Nat Asha.

«Помнится, году в 14-м этот Арестович «на серьезных щах» рассказывал о каком-то «спиритическом опыте», где он с кем-то еще «вызывал душу России, Украины», и рассказывал, чего хочет душа России и т. д. Даже не удивляет, что такие «эксперты» в послемайданной Украине уже 7 лет при власти ошиваются», — поделился Андрей Дмитриев.

«А этот Арестович приколист. Помню, в 2014 году в интервью он прогнозировал неминуемое вторжение России в Украину и рекомендовал украинцам заманивать российские танки во дворы и поливать их кипятком (!). Я потом интересовалась, кто он такой: непростой парень, оказалось. Профессиональный манипулятор», — пишет Наталья Шевцова.

«Ну, положим, власть российская оукраинцами называла служивых людей, несших службу на границе (окраине) оного государства российского, их же в Малороссии прозывали москалями. Украинцы же как народность появились в Австро-Венгрии, во времена, когда Галиция и Лодомерия им принадлежали, причем как инструмент борьбы с теми самыми русинами, которые в силу общности и идентичности смотрели в сторону власти государства российского», — замечает Андрей Кремнёв.

«Они что, с ума сошли там — в офисе? Украина, Россия, Белоруссия — это один народ, одна ветка, одни корни. Жаль, что ненависть друг к другу дошла до такой степени. Нет смысла переписывать историю Руси», — считает Мирлан Ибраев.

«Ну там же чудеса и леший бродит! Выпил человек «меду», видел дуб зеленский, побеседовал с котом, и наступило озарение: «Тут Русью пахнет!». Следовательно, русский дух, т. е. газ должен быть украинским. Вот такое раздвоение идентичности на почве недостатка наличности», — шутит Igor Bolotnikov.

Александр Киселев. Украинская хата. 1883

«Понимание, зачем Запад поставил во главе Украины клоуна, пришло не сразу. Сначала казалось диким, что шут правит государством, но сейчас все больше становится понятно, что шута просто надели на руку, как тряпичную куклу, и заставляют троллить все русскоязычное население мира.

Вносить все больше раздора в наш славянский мир. Вот только после ухода хозяев из Афганистана становится понятно, как поступят с тряпичной куклой, если уйдут из Украины в срок его президентства. Страдать же будет страна и население, в которой президентом поставили шута», — замечает Александр Сюзёв. «Страна называется Русь-Украина, и в стране запрещён русский язык! Очередной ляп. Особенно такому названию «обрадуются» западные районы страны», — считает Сергей Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, сменить название страны на Русь-Украину предложил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила свой вариант — Укрусь.

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