Ярославль, 1 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Ярославле в День города 18 сентября состоится праздник «Пир на Волге». Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru День города в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гастрономический праздник должен был пройти 21 августа, но он был отменён из-за коронавирусных ограничений. Официально никаких новых послаблений власти не объявляли.

Власти заявляют, что все мероприятия Дня города пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«Праздничные мероприятия будут организованы более чем на 60 площадках в центральной части и во всех районах города. При этом мы исключаем из программы массовые мероприятия, что позволит избежать значительного скопления людей в одном месте. Отмечу, что при проведении праздника будут соблюдены санитарные требования, социальная дистанция, правила личной гигиены. Также будет обязательным использование средств индивидуальной защиты», — сообщила на официальном сайте мэрии заместитель мэра по социальной политике Елена Новик.

Как именно будет контролироваться соблюдение правил, в мэрии не уточнили.