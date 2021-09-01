Москва, 1 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Большинство жителей России (40%) проводили досуг в летние месяцы 2021 года, в основном работая на даче (45−49% среди граждан старшего поколения). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Лето

Треть опрошенных (33%) летом занималась домашним делами. Проводили время с детьми или внуками 30%. Гуляли на природе 29%. Встречались с родственниками и друзьям 27% респондентов.

Влюбились или завели романтические отношения 6% граждан, среди молодежи 18−24 лет — 12%. За июнь-август прочитали одну или более книг 49%, Не прочитали ни одной 47% граждан.

Телефонный опрос проведен 28 августа 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (73%) остались довольны тем, как провели летние месяцы 2021 года.

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