Монреаль, Канада, 1 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Разработчики из EA Motive показали первые кадры геймплея из будущего ремейка игры Dead Space. Ролик был опубликован на YouTube-канале GamersPrey.

Скриншот с YouTube Dead Space

Как отмечают сами разработчики, это не демонстрация готового игрового процесса, а лишь «ранний показ сырого контента». В дальнейшем многие эпизоды из ролика могут значительно измениться.

Напомним, что у ремейка Dead Space пока нет даты релиза — представители западных СМИ считают, что он может состояться уже в 2022 году. Игра разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series X/S.