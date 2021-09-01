Джидинский район, Бурятия, 1 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Джидинском районе Бурятии перед судом предстанет 49-летний местный житель за совершение ДТП, в результате которого два человека погибли. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, обвиняемый в момент аварии был пьян.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По версии следствия, вечером 5 июня 2020 года мужчина сел за руль своего Lexus RX300, и вместе с тремя знакомыми поехал в магазин в селе Нарын. Вдвое превысив разрешённую скорость, водитель не справился с управлением и врезался в бетонные плиты, после чего машина несколько раз перевернулась. В результате двое пассажиров погибли, третий получил тяжёлые травмы.

«Выживший пассажир — родственник водителя, давал показания в его пользу, обвиняя в аварии двух погибших односельчан, которые, якобы, устроили в салоне машины во время движения потасовку и дернули за руль, что спровоцировало потерю водителем управления», — отметили в управлении.

Однако следователям удалось воссоздать точную картину происшествия. По итогам экспертизы установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения, повлёкшие гибель и травмирование людей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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