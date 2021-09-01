Ульяновск, 1 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 1 сентября, стартует месячник по осеннему благоустройству. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Анна Алябьева ИА REGNUM Техника на субботнике

Осенние массовые мероприятия по благоустройству начинаются 1 сентября и продлятся по 25 октября. Запланирована санитарная очистка и уборка территорий, подготовка к зиме.

В рамках месячника планируется провести пять субботников, в том числе два в сентябре, три — в октябре. В частности, 4 сентября Ульяновская область присоединится к всероссийскому экологическому субботнику и высадке деревьев, 18 сентября состоится Единый день чистоты.

Власти отмечают, что в месячнике ожидается участие 45 тыс. жителей, свыше 2 тыс. организаций всех форм собственности.

Все мероприятия будут проходить с учётом ограничений, действующих в условиях пандемии коронавируса.

Подробнее:В Ульяновске насчитали около 60 стихийных свалок

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске разрабатывается дорожная карта по ликвидации стихийных свалок. Всего их в городе насчитывается 58, в том числе в прошлом году полностью ликвидировали три свалки, частично — две. В муниципалитете рассчитывают решить данную проблему с привлечением федеральных средств.