Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Торжественную линейку ко Дню знаний в новой школе микрорайона Вересаево в Ростове-на-Дону посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он поздравил ребят и педагогов и высоко оценил новое общеобразовательное учреждение, которое построено за год. Школа примет 1 434 ученика.

Donland.ru Сентября в школе № 22

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«Радует, что у ребят есть возможность начать обучение в самой большой школе донской столицы. Она полностью оснащена всем необходимым современным оборудованием, есть и спортивные залы, и лаборатории, и столовые для питания, представлены новые технологии», — отметил глава региона.

Школа имеет вместительный актовый зал, читальные залы, кабинеты робототехники, киберспортивную арену, студии для занятий творчеством, помещения и площадки для занятий спортом. Обедами ребят будут кормить в двух столовых — для младшеклассников и для учеников средних и старших классов.