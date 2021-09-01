Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Девочка из Нижегородской области на открытом уроке во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября в рамках лекций общества «Знание» II просветительского марафона «Новое Знание» спросила президента РФ Владимира Путина о судьбе бездомных животных и предложила создать всероссийскую карту приютов для них.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Это очень важный вид деятельности. Бездомные животные это большая проблема для самих братьев наших меньших, которые страдают», — сказал Путин.

Он обратил внимание и на обратную сторону этой проблемы, когда страдают не только брошенные животные, но и люди от нападения бродячих собак.

«Твое предложение абсолютно в правильном направление находится. Идея хорошая, постараемся помочь тебе», — сказал президент.

Глава государства исполнил мечту девочки, которая давно хотела ему пожать руку. Путин обнял и обменялся рукопожатием с ученицей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин рассказал школьникам во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября во Владивостоке на примере своей семьи, какими качествами должен обладать настоящий друг.