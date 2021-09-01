Москва, 1 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Одна из причин того, почему в РФ не предвидится существенного снижения цен на жилье, связана с ростом стоимости строительных материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила старший преподаватель кафедры инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина.

Viscious-Speed Недвижимость

«Говорить о резком снижении цен на жилье не приходится, и тому есть ряд причин. Тут и сокращение городских площадок в крупных агломерациях, увеличившее стоимость перевода целевого назначения земельных участков, и рост цен на строительные материалы, в особенности металл и древесину, и значительные сложности с привлечением трудовых мигрантов на российские стройки в условиях продолжающейся пандемии. Кроме того, в ряде регионов (таких, например, как Краснодарский край) рынок подогревают высокий приток рабочей силы (Новороссийск), переселение из северных районов и интерес к инвестициям в объекты недвижимости», — сказала Баландина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что, по всей вероятности, в России цены на жилье будут стабилизироваться.