Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на открытом уроке, который состоялся во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября в рамках лекций общества «Знание». Очень просим новости дополнить, дал «рецепт» нынешним школьникам для реализации своего будущего.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

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"Что бы вы пожелали себе 16-летнему?» — спросил у главы государства один из участников встречи.

«Каждый человек ищет, выбирает, строит планы, самое главное — определить цель. Если цель ясна, понятна, то тогда есть все шансы их достичь. Самое главное — найти себя, цель и не боятся мечтать, верить в себя, и успех обеспечен», — напутствовал президент школьников.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин рассказал школьникам на примере своей семьи, какими качествами должен обладать настоящий друг.