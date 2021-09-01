Москва, 1 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. По всей вероятности, в России цены на жилье будут стабилизироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила старший преподаватель кафедры инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина. Так она прокомментировала информацию о том, что отмечено некоторое понижение стоимости жилой недвижимости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Рынок недвижимости, как и экономика любого государства в целом, цикличен, — сказала Баландина. — Поэтому нет ничего удивительного в том, что вслед за опережающим ростом, который мы наблюдали на рынке в прошлом году, наступил период спада. Снижение в пределах 1−1,5% эксперты рынка связывают в том числе с дополнительными летними скидками. По всей вероятности, цены по стране в целом будут стабилизироваться. По некоторым типам недвижимости и локациям прогнозируется рост в пределах ежегодной инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цены на жилье в РФ будут расти гарантированно, если не прекратится повышение стоимости строительных материалов.