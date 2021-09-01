Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Умение работать в коллективе невозможно развивать при обучении исключительно в онлайн-формате, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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По словам главы государства, современные способы подачи, передачи должны быть использованы, без всякого сомнения, «но есть некоторые обстоятельства».

«Эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы — это работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если вы будете онлайн заниматься? Невозможно. Значит, уже один из важнейших критериев успеха, который должен человека сопровождать, он будет утрачен», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия будет стремиться сочетать оба формата обучения, «используя современные способы подачи материала».