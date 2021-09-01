Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обещал увеличить роль и ответственность федеральных органов власти за тушение лесных пожаров. Об этом он заявил 1 сентября во время встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владмир Путин

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Глава государства также анонсировал намерение совершенствовать нормативную базу для борьбы с лесными пожарами и выразил благодарность добровольцам, которые боролись с огнём в Якутии.

«Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто приложил максимальные усилия для борьбы с пожарами. Имею в виду не только сотрудников МЧС или лесоохраны, но и добровольцев, которых у вас оказалось много. И люди проявили и проявляют до сих пор самые свои лучшие качества, работают в очень тяжёлых, опасных условиях, и решают задачи во имя своей республики и во имя всей страны. Мы сделаем всё для того, чтобы поддержать их в будущем», — пообещал Владимир Путин.

Он также отметил, что государство безусловно поможет людям, которые пострадали из-за лесных пожаров в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, за лето в лесах Якутии потушили 506 возгораний. Огонь угрожал 46 населённым пунктам республики. В селе Бясь-Кюель 7 августа из-за лесного пожара сгорели 39 домов.