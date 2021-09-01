Путин поблагодарил добровольцев Якутии за борьбу с лесными пожарами
Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обещал увеличить роль и ответственность федеральных органов власти за тушение лесных пожаров. Об этом он заявил 1 сентября во время встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Глава государства также анонсировал намерение совершенствовать нормативную базу для борьбы с лесными пожарами и выразил благодарность добровольцам, которые боролись с огнём в Якутии.
Он также отметил, что государство безусловно поможет людям, которые пострадали из-за лесных пожаров в Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, за лето в лесах Якутии потушили 506 возгораний. Огонь угрожал 46 населённым пунктам республики. В селе Бясь-Кюель 7 августа из-за лесного пожара сгорели 39 домов.