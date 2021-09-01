Токио, 1 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Сети появились изображения нового кроссовера Subaru Forester Wilderness, который будет официально представлен 2 сентября 2021 года. Изображения размещены на сайте Motor1.

Motor1 Subaru Forester Wilderness

Отмечается, что фотографии новинки появились на сайте канадского отделения Subaru. Кроме того, сообщаются отличия Forester Wilderness от стандартной модели кроссовера.

Так, Forester Wilderness, который отличается улучшенными внедорожными характеристиками, получит большой дорожный просвет. Кроме того, модель получит обвес из черного пластика и колесные диски на 17 дюймов, «обутыми» во внедорожные шины.

На капоте модели появилась черная матовая наклейка, которая призвана защитить от солнечных бликов. На крыше кроссовера установлены рейлинги.

Forester Wilderness оснащается 185-сильным «атмосферником» на 2,5 л, который сочетается с вариатором. Привод у модели полный.

Напомним, в середине июля текущего года компания Subaru представила на авторынке России кроссовер Outback шестого поколения.

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