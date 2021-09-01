Таллин, 1 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В 2021/2022 учебном году впервые за парты школ Эстонии сядут 14 000 учеников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки страны.

Александра Майер ИА REGNUM В классе

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Всего в общеобразовательных школах (начальных, основных и гимназиях) в новом учебном году будет 156 000 учеников, а в профессиональных учебных заведениях — 25 500 учащихся. Это примерно на тысячу человек больше, чем год назад. Если число школьников в целом растет, то первоклассников становится меньше. Высокая отметка (примерно 15 000 учеников) относилась к периоду 2014−2018 годов.

С 1 сентября в столице Эстонии вновь распахнут двери три капитально отремонтированные школы: Таллиннская основная школа Ласнамяэ, Таллинская гимназия Arte и Таллинская гимназия Мустйыэ.

По случаю 1 сентября в Эстонии вывешивают государственные флаги.