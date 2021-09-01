Уфа, 1 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не выявлено в реке в районе расположения водозабора в Уфе. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

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«В соцсетях идет массированная атака, связанная с одной из болевых в нашем городе ситуаций — воспоминанием о фенольной катастрофе 1989 года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что водопроводная вода в Уфе не представляет опасности для жителей, поэтому они могут не беспокоиться о ее качестве.

«Превышения по некоторым параметрам были выявлены локально — только на участке реки Шугуровки в 500 метрах выше Тимашевского моста. Согласно результатам анализов, в устье реки Шугуровки, в акватории реки Уфы до водозабора и, собственно, в районе расположения водозабора превышения ПДК нет, и это значит, что вода не представляет опасности. Просим горожан не беспокоиться по поводу качества водопроводной воды: контроль за этим осуществляется строгий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители республики зафиксировали гибель рыбы в реке Шугуровка рядом с Тимашевским мостом. Тогда специалисты выявили в воде отсутствие кислорода, а также превышение по хлоридам в три раза, превышение по сульфатам в четыре раза и незначительные превышения ПДК по некоторым органическим соединениям.