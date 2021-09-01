Минск, 1 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В ходе поездки в Бобруйск 1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на открытии школы №35 и дал напутствие ученикам, их родителям и педагогам. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

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«Приходите в школу, как в храм, и пройдите этот путь достойно. Потому что это ваш фундамент на всю жизнь. Будете учиться нормально, получите знания — значит, будете конкурентны в этой жизни, сможете получить нормальное рабочее место, а значит, и нормальную зарплату. Если вы просто пройдете по школе налегке, в будущем ни на власть, ни на родителей не обижайтесь. Вы пришли сюда учиться. Особенно это касается выпускников», — сказал Лукашенко.

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В зачитанной им речи отмечено также: «Сегодня для вас не только начинается новый учебный год — закладываются традиции вашего нового учебного заведения. Эти традиции останутся после вас и будут создавать неповторимую атмосферу школьных будней. И эта атмосфера будет формировать личность каждого ребенка, заложит фундамент его будущего».

Согласно сообщению президентской пресс-службы, в Бобруйске Лукашенко выступил на торжественном мероприятии. Он пообещал повысить зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе учителям.

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