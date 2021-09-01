Дюссельдорф, Германия, 1 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Градостроительный симулятор Anno 1800 получил контентное дополнение под названием «Новые высоты». Трейлер, приуроченный к его релизу, был опубликован на официальном YouTube-канале компании Ubisoft.

Скриншот с YouTube Anno 1800

Главной особенностью дополнения станет возможность строить величественные небоскрёбы в своих городах. Добавим, что «Новые высоты» стали последним расширением в рамках третьего сезона Anno 1800.

Релиз Anno 1800 состоялся в апреле 2019 года. Разработкой игры занимается немецкая студия Ubisoft Blue Byte.