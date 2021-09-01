Саратов, 1 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 1 сентября 635 742 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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За сутки вакцинировали 3665 жителей. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 569 310 человек, в том числе за сутки — 4887 саратовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 сентября более 12% студентов и 45% сотрудников российских вузов прошли вакцинацию от COVID-19.

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