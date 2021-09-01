Абакан, 1 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Три новые школы открылись в День знаний в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 1 сентября в республиканском правительстве.

R-19.ru Новая школа в Абакане

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Уточняется, что новые современные школы открылись в Абакане, деревне Чапаево Ширинского района и селе Целинном Усть-Абаканского района. Их построили в рамках национального проекта «Образование».

Открывшуюся в Абакане школу №31, рассчитанную на 1000 учеников, посетил 1 сентября глава Хакасии Валентин Коновалов.

«Желаю всем школьникам интересной учёбы, хороших отметок, смелости в осуществлении ваших идей! Дерзайте, и у вас всё получится!» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, первые лица Хакасии поздравили жителей региона с Днём знаний.