Москва, 1 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Цифровизация образования позволяет более индивидуально удовлетворить запрос обучающихся, считает директор центра дополнительного и школьного образования ВШЭ Сергей Косарецкий. Об этом он заявил на пресс-конференции: «День знаний в условиях пандемии. К чему готовиться обществу будущего», сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Дистанционное обучение

Во внедрении дистанта эксперт не видит угроз для традиционных форм обучения. По его мнению, в ближайшее время цифровизация не заменит очного обучения, но в то же время поспособствует тем группам наших сограждан, которые не могут в полной мере воспользоваться традиционными формами образования.

«В отличие от традиционного образования, дистанционные способы обучения за счет индивидуального подхода позволяют удовлетворить запросы маломобильных детей, проживающих в удаленных местностях», — убежден Косарецкий.

Напомним, что ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял о том, что в 2020 году властям удалось сформировать эффективную систему дистанционного образования. Он также подчеркивал, что создана цифровая образовательная среда, которая «дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование».

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