Таллин, 1 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. С сентября нынешнего года родитель, у которого двое или больше детей посещают муниципальный детский сад столицы Эстонии, будет вносить плату за место только за одного ребенка. Об этом говорится в решении, принятом таллинским городским собранием.

Детский сад

Как сообщила пресс-служба столичной мэрии, на тех же условиях будет оказана поддержка родителям детей, посещающих частные детские сады или центры по присмотру за детьми.

«Из-за коронавируса страдают в первую очередь семьи с детьми, особенно многодетные семьи. Снижение платы за детский сад на 100%, введенное в качестве временной меры во время особого положения в 2020 году, оказалось эффективным и позволило продолжить отводить детей в детский сад даже в тех семьях, где родители испытывали финансовые затруднения», — сообщил вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев.

Поэтому было решено, что и в дальнейшем таллинские семьи смогут бесплатно отводить в детский сад второго ребенка детсадовского возраста. Благодаря этому решению семьи могут сэкономить на плате за место в детском саду более 800 евро в год.

Для получения пособия оба родителя и дети, согласно Регистру народонаселения Эстонии, должны проживать по одному адресу в Таллине. До сих пор родители были освобождены от платы за место в детском саду, начиная с третьего ребенка.