Тбилиси, 1 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии с января по июль 2021 года вырос на 12,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчёте Национальной социологической службы (Грузстат), опубликованном 31 августа на сайте организации.

Pixabay.com Рост ВВП

Рост экономики Грузии в июле в сравнении с этим месяцем прошлого года составил 9,9%. Экспорт товаров из страны за семь месяцев вырос на 27,8% в сравнении с этим периодом 2020 года и составил $2,3 млрд, импорт вырос на 19,3% и составил $5,2 млрд.

По данным Грузстата, рост в июле рост наблюдался в производственном секторе, в финансово-страховой деятельности, в гостиничном и ресторанном бизнесе, в торговле и в сфере транспортировки и хранения.

Стоит отметить, что 31 августа Нацбанк Грузии обновил прогноз роста ВВП страны на 2021 год. По расчетам финансового регулятора, рост экономики за год составит не 6,5%, как ожидалось 8,5%.