Махачкала, 1 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Дагестане вынесен приговор бывшему следователю управления МВД Мухтару Т., провернувшему аферу на 2 млн рублей вместе с адвокатом Романом А. Подсудимые получили за мошенничество в особо крупном размере 3,5 года колонии общего режима и 3,8 года колонии соответственно, сообщили в Советском районном суде Махачкалы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Преступление, за которое посадили сотрудника правоохранительного органа и адвоката, было совершено еще в 2014 году. А предшествовало ему должностное преступление, в результате которого незаконно были освобождены от уголовной ответственности двое подследственных.

Их обвиняли в хулиганстве. Однако следователь и адвокат, который изготовил подложные документы, смогли не только прекратить дело, но и обратиться от имени пострадавших якобы от незаконных следственных действий за материальной компенсацией морального вреда за незаконное уголовное преследование. Суд счел справедливыми их требования и выплатил им 2 млн рублей компенсации.

За мошенничество поплатились свободой следователь и адвокат, кроме того, их обязали выплатить государству нанесенный ущерб.