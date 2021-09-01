Москва, 1 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Поступление в российские вузы в одну волну более удобно с точки зрения эпидемиологических ограничений. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Government.ru Валерий Фальков

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"С точки зрения ограничений коронавируса, одна волна [поступления в вузы] более удобная», — сказал Фальков.

По его словам, подобный способ поступления страхует студентов от того, что учебный год начнётся не в срок, а также «в каком-то смысле уравнивает шансы ведущих наших, столичных вузов и региональных».