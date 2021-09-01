Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. С 1 сентября за школьные парты в Ростовской области сядут 440 тыс. ребят. Об сказано в поздравлении донских властей с Днём знаний.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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«Донские школы примут 440 тысяч учеников. Для первоклашек звучит первый в их жизни звонок. Еще 85 тысяч студентов начнут учебный год в колледжах и техникумах. В систему дополнительного образования заниматься придут 270 тысяч ребят», — приводятся данные.

Власти Ростовской области пожелали ребятам успешной учёбы, а педагогам — вдохновения и новых побед.

ИА REGNUM напоминает, что учебный год в Ростовской области начинается в очном формате. Торжественные школьные линейки проводятся на открытом воздухе с ограниченным числом участников и гостей праздника, посвящённого Дню знаний.