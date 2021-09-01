Школы Ростовской области в новом учебном году примут 440 тыс. ребят
Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. С 1 сентября за школьные парты в Ростовской области сядут 440 тыс. ребят. Об сказано в поздравлении донских властей с Днём знаний.
Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»
«Донские школы примут 440 тысяч учеников. Для первоклашек звучит первый в их жизни звонок. Еще 85 тысяч студентов начнут учебный год в колледжах и техникумах. В систему дополнительного образования заниматься придут 270 тысяч ребят», — приводятся данные.
Власти Ростовской области пожелали ребятам успешной учёбы, а педагогам — вдохновения и новых побед.
ИА REGNUM напоминает, что учебный год в Ростовской области начинается в очном формате. Торжественные школьные линейки проводятся на открытом воздухе с ограниченным числом участников и гостей праздника, посвящённого Дню знаний.