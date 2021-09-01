Челябинск, 1 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Челябинске число благоустроенных муниципальных пляжей возрастёт. Об этом заявила глава города Наталья Котова на встрече с матросами-спасателями.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР На пляже

Летом 2021 года их было шесть. К следующему купальному сезону планируется открыть ещё три. Соответственно, возрастёт и штат городской Поисково-спасательной службы на водных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за последний купальный сезон на официальных пляжах отдохнули больше 200 тыс. гостей.