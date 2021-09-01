Минск, 1 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В ходе поездки 1 сентября в Бобруйск президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на открытии школы №35 и поинтересовался, все ли школы заполнены или есть пустующие места. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Смотрите, чтобы у нас были заполнены школы. Лучше все-таки подвозить детей. Школы должны быть заполнены», — сказал он. Лукашенко также считает, «что надо повышать зарплату, есть и другие направления, где нужно вкладывать средства», сказано в официальном сообщении.

Он напутствовал чиновников такими словами: «Поэтому надо думать, прежде чем строить. Если надо, значит, надо. Но если у нас мест достаточно (связь у нас хорошая, автобусы работают), надо обходиться теми местами, которые есть. Это касается и здравоохранения. Надо поворачивать эти деньги на заработную плату учителям и врачам. Это важно».

В президентской пресс-службе подчеркнули: «Глава государства признался: 1 сентября для него — особенный день и он всегда приходит на праздничную линейку с большим волнением, где бы она ни проходила — в старейшей или новой школе, техникуме или вузе, в деревне, районном центре или столице».

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