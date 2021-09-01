Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в рамках лекций общества «Знание» II просветительского марафона «Новое Знание» рассказал школьникам во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября во Владивостоке на примере своей семьи, какими качествами должен обладать настоящий друг.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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"Дружба между государствами носит прагматичный характер, в отношениях между людьми — это другое дело. Настоящая дружба — это когда мы не просто уважаем человека, а признаем, что он лучше нас, умнее, добрее. Вторая составляющая дружбы — когда мы готовы друга не просто поддержать, но при определенных обстоятельствах готовы на жертвы ради друга. Вот история моей семье. Отец мой воевал, и попал в «мясорубку» к немцам, выжить было сложно, отец был ранен, и его нужно было переправить в госпиталь на другую сторону реки Нева. Желающих это сделать было не много, это очень опасно. Оказалось, что рядом с ним воевал его сосед по дому, он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Доставил в госпиталь, обнял и сказал: «Ты будешь жить, а я возвращаюсь, иду умирать». Вот это дружба, чувство долга перед другом, Родиной», — рассказал Владимир Путин.

Президент добавил, что уже после войны, в 60-х годах отец встретил этого друга случайно, он оказался жив.

«Такие мощеные порывы не просто спасают людей, а делают их выше, помогают побеждать», — пояснил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ рассказал школьникам о своих мечтах в детстве — вопрос об этом задал один из участников «урока истории» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября.