Сеул, 1 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В 2022 году министерство окружающей среды Южной Кореи направит 5,4 трлн вон (~$4,3 млрд) на реализацию политики углеродной нейтральности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Согласно опубликованным данным, на политику углеродной нейтральности будет реализовано более 40% бюджета на 2022 год, который составляет 11,79 трлн вон (~$10,17 млрд.

Отмечается, что средства будут направлены на расширение инфраструктуры для электромобилей и автомобилей на водородных топливных элементах. Также 697,2 млрд (~$602,4 млн) планируется выделить в фонд противодействия изменению климата.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Южной Корее представили сценарии достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

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