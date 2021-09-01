В Южной Корее опубликовали проект бюджета министерства экологии
Сеул, 1 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В 2022 году министерство окружающей среды Южной Кореи направит 5,4 трлн вон (~$4,3 млрд) на реализацию политики углеродной нейтральности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.
Согласно опубликованным данным, на политику углеродной нейтральности будет реализовано более 40% бюджета на 2022 год, который составляет 11,79 трлн вон (~$10,17 млрд.
Отмечается, что средства будут направлены на расширение инфраструктуры для электромобилей и автомобилей на водородных топливных элементах. Также 697,2 млрд (~$602,4 млн) планируется выделить в фонд противодействия изменению климата.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Южной Корее представили сценарии достижения углеродной нейтральности к 2050 году.
Читайте также: В Южной Корее представили сценарии достижения углеродной нейтральности