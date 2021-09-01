Стокгольм, 1 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Масштабное дополнение «Во имя царя» для игры Battlefield 1 стало бесплатным в сервисе Origin. Об этом 1 сентября сообщается на официальной странице проекта.

Battlefield 1

В дополнении игроков ожидают новые локации, фракции, оружие, техника и соревновательные режимы. Станет ли «Во имя царя» бесплатным навсегда — пока неизвестно.

Напомним, что релиз Battlefield 1 состоялся в конце 2016 года. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.