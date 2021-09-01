Вашингтон, 1 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обсудить с американским президентом Джо Байденом вопросы безопасности, войны и экономики. Об этом он заявил во время выступления перед журналистами, которое транслировалось на странице в Facebook телеканала «Дом».

President.gov.ua Владимир Зеленский

В видении украинского лидера предстоящие переговоры — это «не просто вопрос-ответ», а «серьёзная встреча». Зеленский надеется, что начнётся обсуждение с вопросов о Донбассе, Крыме и «нормандской четверке».

Ещё одной, «болезненной» для Киева темой, будет газопровод «Северный поток — 2». По словам президента Украины, Киев ещё поборется за то, как именно будет работать газопровод.

«Хотели бы поговорить о конкретных вещах и гарантии, прежде всего США, потому что к ним доверие больше, чем к некоторым другим партнерам», — заявил Зеленский и уточнил, что под «конкретными вещами» подразумевает санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Зеленского и Байдена в Белом доме запланирована 1 сентября в 21:00 мск.

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