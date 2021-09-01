Киев, , 11:31 — REGNUM Фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов в ходе его визита в США высмеяли 1 сентября украинские пользователи интернета.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом ранее офис президента Украины на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что в присутствии Зеленского подписали два документа в энергетической отрасли и прикрепил к этому сообщению фотографию, где украинский президент стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади подписывающих указанные документы.

«Очень насыщенный визит — (госсекретарь США Энтони. — ред.) Блинкен у (президента США Джо. — ред.) Байдена на закрытом совещании. (Виктория. — прим. ред.) Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается», — отмечает пользователь Тетяна Ч.

«Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?», — спрашивает Daria S.

«Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», — заявляет пользователь Леся.

«В присутствии Зеленского»: стоит какой-то мальчик <…> и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», — добавляет Сергей М.

«Авторы не замечают, как забавно это звучит: «в присутствии президента Украины… подписано два документа«», — уточняет Ruma A.

«Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький», — шутит Oleksandr K.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что украинское правительство должно продолжать реформирование госсектора страны и приватизацию государственных предприятий.