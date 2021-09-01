Калуга, 1 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Калуге 1 сентября состоится открытие первого в области детского технопарка «Кванториум», созданного на базе городской средней общеобразовательной школы № 25. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство образования и науки Калужской области.

Admobninsk.ru В Калужской области откроют второй Кванториум

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

Школьный Кванториум калужской школы № 25 создан на базе кабинетов химии, физики, технологии, биологии и математики. В первой половине дня аудитории будут использоваться в рамках образовательного процесса, а после обеда аудитории распахнут свои двери для участников детского технопарка. На базе школьного Кванториума будут преподавать расширенный курс химии, физики, технологии, биологии и экологии. Будет организована внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественнонаучной и технологической направленностей, дополнительное образование детей по программам технической направленности (робототехника, промышленный дизайн, аддитивные технологии, гео-аэро), конкурсы, олимпиады, образовательные мероприятия для детей и педагогов из других образовательных организаций, а также поддержка и взаимодействие с другими общеобразовательными организациями. К работе со школьниками будут привлекаться специалисты калужского филиала АО «НПО Лавочкина», филиалов сельхозакадемии имени К. А. Тимирязева», МГТУ им. Н. Э. Баумана, детского технопарка «Кванториум», центра «Галактика».

В новом учебном году в 48 субъектах Российской Федерации начнут работу первые детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». До конца 2024 года с учётом ранее созданных технопарков в России будут функционировать 359 детских технопарков «Кванториум».