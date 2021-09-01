Джакарта, 1 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии попросило Восточную Яву, Бали, Восточную Нуса-Тенггара и Западную Нуса-Тенггара подготовиться к засухе, сообщает Kompas.

(сс) Tama66 Засуха

С сентября по ноябрь 2021 года в большинстве районов Индонезии начнется сезон дождей. Тем не менее прогнозируется, что в ближайшие 20 дней в четырех провинциях будет наблюдаться засуха.

Засуха приведет к сокращению водоснабжения для домашних и сельскохозяйственных нужд, к лесным пожарам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что морской и рыболовный сектор в стране не получил должного развития.