Таллин, , 11:26 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Президентская власть в Эстонии будет открытой для общения со всеми слоями общества и не будет таких тем, которые бы глава государства старался избегать. Об этом новый президент Эстонии Алар Карис заявил на первой в своей должности пресс-конференции, сообщил портал ERR.

«Скоро станет понятно, какой из меня президент. Я думаю, что я тот президент, который пытается общаться со всеми политическими силами и ищет способы, чтобы Эстония развивалась дальше», — заявил Карис.

По его словам, сложность заключается в необходимости заниматься и внутренней, и внешней политикой: «Я понимаю, что это сложная задача для одного президента, но это неизбежность. Внешнеполитические проблемы серьезны, но и внутренней политикой заниматься нужно».

Будущий президент считает своим приоритетом образование. Он также обещал подтянуть русский язык, который, по его словам, «заржавел»: «Понятно, что я какое-то время не общался в русскоязычной среде. Мне нужно немного попрактиковаться, но я обещаю вам, что наступит момент, когда я буду общаться с русскоязычными жителями на русском языке».

Алар Карис дал понять, что намерен вести диалог со всеми. В частности, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что готов вести переговоры о формировании правительства, если к власти в стране придут национал-консерваторы.

«Я беру пример со всех прошлых президентов. У каждого из них есть что-то, что следует взять с собой. Но я и сам добавлю что-то от себя, что свойственно только мне», — подчеркнул Карис.

31 августа 2021 года парламент Эстонии выбрал на безальтернативной основе новым президентом Эстонии бывшего руководителя Национального музея Эстонии, профессора Алара Кариса. За него было отдано 72 из 80 голосов.

Нынешний глава государства Керсти Кальюлайд прекращает свои полномочия.